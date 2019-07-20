وفاة فتاة مغربية أثناء الاحتفال بفوز الجزائر في أمم أفريقيا

توفيت فتاة مغربية بمدينة العيون (كبرى مدن الصحراء) عقب ”أحداث تخريبية موازاة مع الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا لكرة القدم“، بحسب بيان رسمي مغربي.

وقال بيان لولاية جهة العيون/الساقية الحمراء، اليوم السبت: إن ”مدينة العيون شهدت ليلة أمس الجمعة أحداثًا تخريبية موازاة مع الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا لكرة القدم، أسفرت عن وفاة شابة تبلغ من العمر 24 عامًا بالمستشفى، بعد أن جرى نقلها في حالة حرجة من الشارع العام“.

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء مباراة الجزائر والسنغال ”قامت مجموعة من الأشخاص، مدفوعين من طرف جهات معادية، باستغلال أجواء الاحتفالات العفوية لعموم المواطنين من أجل القيام بأعمال تخريبية ونهب الممتلكات“.

وأشار إلى أن القوات العمومية تدخلت من أجل حماية الممتلكات الخاصة والعامة، حيث استمرت المواجهات إلى حدود الساعة الـ3 صباحًا (السبت).

وأوضح أن ”هذه الأحداث خلّفت أعمالًا تخريبية في الشارع الرئيسي لمدينة العيون، بالإضافة إلى تسجيل إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة أربعة منهم حالتهم خطرة“.

واختتم بأنه ”يجري حاليًا تحقيق تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد ملابسات هذه الوفاة“.

وشهدت عدة مدن عربية احتفالات أمس بتغلب المنتخب الجزائري 1/0 على السنغال ليتوَّج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.