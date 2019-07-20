سلمى اللومي لـ“إرم نيوز“: نسعى لصياغة ميثاق مشترك بين الأحزاب يمنع التحالف مع ”الإخوان“ (فيديو)

قالت رئيسة حزب ”أمل تونس“ سلمى اللومي إن حزبها بصدد التشاور مع عدد من الأحزاب الوسطية التونسية؛ من أجل صياغة ميثاق مشترك يشدّد على عدم التحالف مع أحزاب الإسلام السياسي في تونس.

وأضافت اللومي في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، أن ”الإسلام السياسي ليس له مستقبل في تونس“، مشددة على ”ضرورة الفصل بين الدين والسياسة“.

كما أكدت ”ضرورة إبعاد المساجد عن الدعاية الانتخابية والنأي بها عن الصراعات السياسية“، مؤكدة أن خطبة الجمعة يجب أن تقدم دروسًا أخلاقية ودينية بدل الحديث عن السياسة أو الدعوة إلى ما وصفته بـ“الجهاد“.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة حزب ”أمل تونس“ أن ”هدفها هو تجميع العائلة الوسيطة (تحيا تونس، مشروع تونس وحزب البديل) وتوحيد الندائيين المشتتين، ومن ثم التفاوض بخصوص إمكانية دخول الاستحقاق الانتخابي بقائمات مشتركة“.

وكانت اللومي، القيادية في حزب ”نداء تونس“، قد قررت الانفصال عن الحزب نهائيًا وعدم مواصلة نشاطها السياسي مع شقي الحزب، سواء مع مجموعة المنستير ”مجموعة حافظ قائد السبسي“، أو مجموعة الحمامات ”مجموعة سفيان طوبال“، والتحقت بحزب ”أمل تونس“ الذي تولت رئاسته، عقب استقالتها مؤخرًا من ديوان رئيس الجمهورية؛ بسبب خلافها مع الرئيس الباجي قائد السبسي ونجله حافظ حول توجهات الحزب.