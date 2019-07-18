الأمن التونسي يعلن القضاء على ”متشدّد“ هاجم مركزًا أمنيًا بجرافة

أعلن الأمن التونسي، اليوم الخميس، القضاء على متشدّد حاول هدم مركز أمني بجرّافة، قبل أن يطلق عليه رجال الأمن الرصاص.

وأكّد عضو نقابة الأمن الرئاسي التونسي، نزار حمزة، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”المتشّدد هاجم مركز الأمن بجرّافة مكبّرا، وهو ما استوجب مواجهة هجومه بالرصاص“.

وأشار نزار حمزة إلى أن هذا الهجوم حصل على مركز منطقة ”حزوة“ من محافظة توزر جنوبي العاصمة تونس، وهو يُعتبر ”مركزًا حدوديًّا متقدّمًا“، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن تونس تعيش حالة تأهب أمني قصوى بعد تفجيرات انتحارية وقعت في العاصمة نهاية الشهر الماضي.