مطار معيتيقة يتعرض لقصف بقذائف الهاون

تعرض محيط مطار معيتيقة بضاحية تاجوراء في العاصمة الليبية طرابلس، لقصف بقذائف الهاون، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات مباشرة لمرافق المطار أو لمهبط الطائرات.

وقال مصدر أمني من داخل المطار لـ“إرم نيوز“ مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن ”محيط المطار تعرض للقصف بواسطة 4 قذائف هاون طالت محيط المطار، فيما سمع صوت إطلاق القذائف من أماكن قريبة من المطار“.

ويتعرض مطار معيتيقة بين فترة وأخرى للقصف بقذائف الهاون من قبل بعض المليشيات في العاصمة الليبية بسبب خلافات دائمة بين المليشيات خارج المطار وبين قوة الردع التي تتبع قيادتها للقيادي الإسلامي عبدالرؤوف كاره.

على صعيد متصل أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن قوات الجيش صدت محاولة صباح الأربعاء لتقدم مليشيات الوفاق عبر محورين في العاصمة الليبية طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبي نحو وسط العاصمة.

وقال مصدر إعلامي باللواء 73 مشاة الذي يقوده اللواء علي القطعاني، إن قوات اللواء صدت هجومًا للمليشيات صباح الأربعاء على محورين، الأول محور كازيرما والثاني محور كوبري المطار.

وذكرت صفحة اللواء 73 على ”فيسبوك“ أن الاشتباكات اندلعت منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء في محاولة من المليشيات للتقدم صوب مواقع وتمركزات الجيش الليبي.

وأضافت الصفحة أن خسائر المليشيات وصلت إلى أكثر من 12 قتيلًا، كما تم تدمير عدد من الآليات التي استعملت في الهجوم.

يذكر أن الجيش الليبي أعلن منذ بداية هذا الأسبوع انطلاق المرحلة الثانية في تحرير العاصمة الليبية من العناصر المتشددة وسيطرة المليشيات.