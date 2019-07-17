تأخر بناء مستشفى ”الملك سلمان“ يثير احتجاجات في القيروان

احتج أهالي محافظة القيروان وسط تونس اليوم الأربعاء، بسبب ما أسموه عدم جدية الحكومة في بناء المستشفى الجامعي، ”الملك سلمان“ الذي أعلنت السعودية تمويل عملية بنائه بشكل كامل بتكلفة 85 مليون دولار أمريكي.

و احتشد أهالي محافظة القيروان، أمام المستشفى، وبدؤوا بناء جدار فوق الأرض المخصصة لبنائه، وذلك في حركة احتجاج رمزية رافعين شعار: ”يا حكومة عار عار هانا بدينا في السبيطار (المستشفى)“.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أزاح الستار لوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، خلال زيارته لتونس في آذار / مارس الماضي.

ويقام المستشفى وفق خطته المعلنة، على مساحة إجمالية تقدر بـ15 هكتارًا، وبطاقة استيعاب تصل إلى 500 سرير قابل للتوسعة، وأكثر من 21 تخصصًا طبيًا وشبه طبي وإداري، من بينها تخصصات طبية حديثة، وسيتم تزويد المستشفى بأحدث المعدات الطبية والتقنية في العالم.

ورحّب سكان محافظة القيروان بخبر الانطلاق في بناء المستشفى يوم الإعلانه عنه، خصوصًا أنه سيشكل نقلة نوعية في المحافظة التي تشتكي من نقص المستشفيات وأطباء الاختصاص والأجهزة الطبية، كما أنه سيكون قبلة لسكان المناطق المجاورة.

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أطلق يوم زيارته لتونس، مشروعًا عامًا بمحافظة القيروان، يتضمن ترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة ومشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور، ولم يعرف بعد ما إذا تمّ العمل فعليًا في ترميم هذه الجوامع.