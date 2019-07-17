وزير الشؤون الدينية التونسي: إبعاد المساجد عن الدعاية السياسية خلال الانتخابات المقبلة (فيديو إرم)

قال وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، إن الوزارة عملت على إبعاد المساجد عن الدعاية السياسية خلال الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى خطة كانت قد أطلقتها الوزارة منذ الانتخابات البلدية الماضية بهذا الخصوص.

وأضاف عظوم، في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، أنه تم بالاتفاق مع عدة أطراف إصدار ميثاق خاص بالأئمة والخطباء يتكون من 13 بندًا، إضافة إلى تنظيم 24 دورة حوارية بحضور أكثر من 100 إمام وخطيب لتوعيتهم بضرورة إبعاد المساجد عن الخطاب السياسي.

وكشف عن توجه الوزارة لتحضير دليل مرجعي سيصدر قبل الانتخابات المقبلة ينص على قواعد للنأي بالمساجد عن الخطابات السياسية.

وردًا على سؤال حول آخر تطورات العثور على متفجرات في أحد المساجد في منطقة حي الانطلاقة بالعاصمة تونس، قال وزير الشؤون الدينية إن القضية ما زالت أمام القضاء التونسي للتحقيق فيها.

وأشار عظوم إلى أنه حتى لو وجدت فعلًا متفجرات داخل المسجد، فإن ذلك لا يعني أن وزارة الشؤون الدينية لا تفرض سيطرتها على المساجد، معتبرًا ذلك خلطًا بين العمل الإجرامي والسيطرة على المساجد، وفق تعبيره.

كما أكد أن السلطات الأمنية قامت بالتحقيق مع الإطار المسؤول على الجامع المذكور ثلاث مرات تقريبًا، ثم أطلقت سراحه، وهو يباشر مهامه بشكل طبيعي.

وعن الخطة التي اعتمدتها وزارته بالنسبة لموسم الحج لهذا العام، أكد الوزير التونسي أن وزارته بدأت منذ موسم حج العام الماضي التحضير لموسم حج عام 2019 ، وسط حرص كبير على ضرورة تجنب الأخطاء والثغرات والصعوبات التي ارتكبت العام الماضي، بحسب قوله.

وأضاف عظوم أنه تم التركيز على مزيد من التوعية والرفع في عدد الدورات التكوينية إلى مرتين كل أسبوع مع تطبيق ما يسمى بـ ”الحج التدريبي“ 4 مرات في محافظتي صفاقس وتونس مقابل مرتين فقط العام الماضي.

وبخصوص ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، أكد عظوم أن التكلفة ارتفعت بالفعل مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع بعض الأداءات الموجودة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تراجع سعر الدينار التونسي، مع حرص الوزارة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجيج التونسيين.