الجيش الليبي: عملية تحرير طرابلس في طريقها إلى الحسم

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الاثنين إن العملية العسكرية لتحرير طرابلس باتت في طريقها إلى الحسم.

وأعلن المركز، في تسجيل صوتي، عن توالي الضربات الجوية لسلاح الجو ضد مقرات المليشيات المسلحة، مشيرًا إلى أنها أمنت السيطرة على منطقة غريان.

وقال المركز، إن الضربات الجوية دمرت رتلًا متحركًا بمنطقة جندوبة، كما دمرت شاحنة أسلحة في طريق أبو غيلان، مشيرًا إلى أن سلاح الجو استهدف التمركزات التي تتواجد بها مجموعات المرتزقة التشادية في منطقة معسكر أبو معاذ، و أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة، مما أد إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

ولفت إلى تسجيل ضربة مباشرة لمركز المعلومات بغريان الذي تتمركز به مليشيات شورى ثوار بنغازي، إضافة إلى توجيه ضربة على تجمع لمليشيات أبو عبيدة الزاوي.

وأكد المركز أن منطقة غريان أصبحت فعليًا تحت السيطرة، ولم يعد بإمكان المليشيات التحرك أو التمركز فيها.