اجتماع ليبي في القاهرة يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وخارطة للحل‎

دعا اجتماع حول الأزمة الليبية في القاهرة، يوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وخارطة للحل وآليات تنفيذ واضحة.

جاء ذلك في بيان لنحو 70 نائبًا من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق البلاد)، عقب اجتماع مع ”اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية“ في مصر لمدة 3 أيام، وفق وسائل إعلام مصرية بينها موقع ”النيل للأخبار“ الحكومي.

وأكد المجتمعون على 5 نقاط وهي ”وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها“، وأن ”حل الأزمة يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له“.

كما أكدوا على ”مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة“، و“العمل مجددًا على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية والعودة للحوار السلمي“.

وأشاروا إلى أن ”كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت؛ بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع خارطة للحل، وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة“.