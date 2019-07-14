بعد توقفها ليومين.. استئناف ضخ المياه للعاصمة الليبية‎ طرابلس

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا، اليوم الأحد، استئناف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد توقفها ليومين.

وقالت الإدارة، في بيان، إن عملية إعادة ضخ المياه ”جاءت بفضل جهود بُذلت من الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب“.

ويوم الجمعة، أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي، توقف ضخ المياه إلى طرابلس، بعد يوم واحد من عودتها، إثر اقتحام مسلحين محطة الكهرباء الرئيسية في آبار مياه منظومة الحساونة جنوب العاصمة.

وأضافت أن المجموعة المسلحة (دون ذكر تبعيتها) أجبرت المشغلين في محطات الكهرباء الرئيسية رقم ”1“ و“2″ على قطع التيار عن كافة الآبار؛ ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وأوضحت أن المسلحين يطالبون بإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق الجنوبية في ليبيا، المنقطع منذ ثلاثة أيام‎.

ومنظومة الحساونة هي المحطة الرئيسية، التي تغدي طرابلس والمناطق الوسطى بالمياه، وتشهد عمليات إغلاق متكررة من جانب غاضبين لديهم مطالب.