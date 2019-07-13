رئيس جمعية للمثليين يجمع التزكيات للترشح لرئاسة تونس 

نشر رئيس جمعية ”شمس“ للمثليين منير بعطور، عريضة إلكترونية وطالب بتوقيعها حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية رسميًا.

ودعا منير بعطور الناخبين التونسيين إلى التوقيع على العريضة لجمع ”التزكيات “ التي يفرضها قانون الانتخابات في تونس، على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويتضمن الفصل 41 من قانون الانتخابات في تونس تأكيدًا على أن المترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن “ تتم تزكيته من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس البلدية أو من عشرة آلاف من الناخبين موزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمئة ناخب بكل دائرة منها“

وكان منير بعطور قد أعلن مؤخرًا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية مضيفًا في تصريح إذاعي، أنه سيقدّم برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا بديلًا لما تطرحه منظومة الحُكم الحالية .

والجدير بالذكر أن جمعية شمس تم تسجيلها قانونيًا عام 2015 ، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيًا.

ويُذكر أن الجمعية أثارت جدلًا واسعًا في تونس، وتم رفع قضية من أجل حلّها لكن القضاء مكّنها من النشاط وأسقط الدعوى المرفوعة ضدها.