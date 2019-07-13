تقرير يفند اتهام حكومة الوفاق للجيش الليبي بقصف طرابلس بصواريخ سويسرية (صور)

نشر مركز SouthFront للدراسات، تقريرًا يفند اتهام حكومة الوفاق، للجيش الوطني الليبي بقصف مناطق سكنية في مدينة طرابلس بصواريخ سويسرية الصنع، إذ يشير إلى أن تلك الأسلحة موجودة فقط لدى مليشيات مصراتة، وربما دولة قطر.

وكانت قوات موالية لحكومة الوفاق، قد نشرت قبل أيام قليلة صورًا تظهر صاروخًا سويسريًا من نوع ”سنورا“ زعمت أن الجيش الليبي أطلقه على مناطق سكنية في العاصمة طرابلس.

وبحسب التقرير: ”تظهر الصور بالفعل صاروخ SNORA 80 ملم، من صنع شركة هيسبانو-سويزا في سويسرا، إلا أنها صواريخ من طراز مخصص للتدريب ولا يحمل شحنة متفجرة“.

وأوضح التقرير أنه ”مما يثير التساؤلات حول اتهامات قوات حكومة الوفاق، حقيقة أن هذا النوع من الصواريخ كانت تستخدمه المليشيات في مدينة مصراتة في السنوات الأولى من الحرب الليبية“.

وأضاف التقرير أنه ”في عام 2013 تمت مصادرة سفينة في لبنان لمحاولتها تهريب أسلحة من مصراتة إلى سوريا، وعثر خبراء الأمم المتحدة على 6 صواريخ من الطراز ذاته على متنها“.

ويؤكد التقرير أن البلد العربي الآخر الوحيد الذي يعتقد أنه يمتلك صواريخ سنورا هو دولة قطر، وتعد الدوحة واحدة من الداعمين الرئيسيين لقوات حكومة الوفاق الوطني بحسب التقرير.