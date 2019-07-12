تونس.. تأجيل النظر في قضية فساد ضد مرشح رئاسي محتمل‎

أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي في تونس المحتمل، نبيل القروي، الجمعة، أن محكمة مختصة أرجأت النظر، بطلب منها، في قضية مرفوعة ضد موكلها من قبل منظمة محلية، بتهمة ”غسيل أموال“، وذلك إلى 23 يوليو/ تموز الجاري، لاستكمال تقديم أدلة حول الملف.

والإثنين، أعلنت النيابة العامة في تونس تجميد أموال القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ“غسيل أموال“.

وعقب انتهاء جلسة استجواب القروي بـ“القطب القضائي الاقتصادي والمالي“ (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الفساد)، قال محاميه كمال بن مسعود: إن ”المدعي العام بالقطب القضائي استجاب لطلب هيئة الدفاع بتأجيل جلسة الاستماع لموكله إلى 23 يوليو، لاستكمال تقديم أدلة حول الملف“.

وأضاف بن مسعود أن ”قاضي التحقيق وافق أيضًا على طلب إبقاء موكله بحالة سراح، والنظر في إمكانية رفع تحجير السفر عنه والحجز على ممتلكاته، وذلك خلال جلسة الاستماع القادمة“، مشيرًا إلى أنّ ”ملف القضية لم يتضمن، إلى حد الآن، أي وثيقة تدين القروي“.

وأشار إلى ”وجود أطراف (لم يحددها) تسعى لإقصاء وتغييب موكله من المشهد السياسي بعد إعلانه الترشح للانتخابات“.

من جانبه، قال القروي: إنّ ”القضية المرفوعة ضده مصدرها وشايات من منظمات وأشخاص مجهولين، وذلك على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية القادمة.“

ونبيل القروي، المالك السابق لقناة ”نسمة“ الخاصة، وهو أيضًا رئيس حزب ”قلب تونس“، الاسم الجديد لحزب ”السلم الاجتماعي“، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرًا دون أن يعرف له توجه حتى الآن.