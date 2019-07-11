الجيش الليبي يسيطر على منطقة صلاح الدين بعد اشتباكات عنيفة‎

سيطرت وحدات تابعة للجيش الليبي، ليلة الخميس، على منطقة صلاح الدين التي تبعد حوالي 10 كم عن وسط العاصمة طرابلس، وفق ما أفاد به مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن الجيش الليبي أحرز تقدمًا وصفه بالهام، إذ ”تمكن من دحر ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وأجبرها على الفرار“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن طلائع الوحدات العسكرية ”وصلت إلى مقر الإدارة العامة للجوازات بمنطقة صلاح الدين وانتشرت في محيطه، بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة“.

وأشار إلى أن ذلك ”ترافق مع شن سلاح الجو بضع غارات ليلية مؤثرة على مراكز تجمع الميليشيات في محاور صلاح الدين ووادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، شاركت بها طائرات عامودية، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والآليات“.

ولفت المصدر إلى أن الجيش الليبي ”سيطر -أيضًا- في وقت سابق الأربعاء على منطقة خلة الفرجان الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق“.

وأطلق الجيش الوطني في الرابع من شهر نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية من ”الميليشيات“ لا تزال مستمرة.