الحرارة تفجر أكثر من 40 لغمًا في تونس

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ،محمد زكري، أن الحرارة المرتفعة في بلاده أدت إلى انفجار أكثر من 40 لغمًا في ”جبل الشعانبي“، قال إن ”إرهابيين“ قاموا بزراعتها.

وأضاف في بيان له، أن الألغام كانت مزروعة في المنطقة العسكرية المغلقة في ”جبل الشعانبي“ بمحافظة ”القصرين“ وتسببت في اشتعال عدد من الحرائق في المنطقة.

وتشهد تونس أخّيرًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، إذ بلغت معدّلات قياسيّة تسبّبت في عديد الحرائق التي طالت عددًا هامًا من المزارع.

ويُذكر أن المجموعات المتطرفة المُتمركزة في ”جبل الشعانبي“ تتعمد زراعة الألغام في المسالك المؤدية إلى الكهوف التي تختبئ فيها.

وتسببت هذه الألغام في مقتل عدد من الجنود التونسيين، في حوادث سابقة، إضافة إلى إحداث إصابات بليغة لعدد من العناصر الأمنية الأخرى.

الجدير بالذكر أن عناصر الجيش التونسي والفرق الأمنية المختصة، تقوم بمحاصرة المجموعات الإرهابية في جبل ”الشعانبي“ منذ ما يقارب ثماني السنوات.