نبيل القروي يتهم حركة النهضة التونسية باستخدام أسلوب أردوغان

شنّ نبيل القروي مالك قناة ”نسمة“ وأحد أبرز المرشحين لخوض السباق الانتخابي الرئاسي بتونس مساء الثلاثاء، هجوما واسعا على حركة ”النهضة“ الإسلامية، و اتهمها باستخدام ضده ما قال إنها ”أساليب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

كان القضاء التونسي، قد قرر الإثنين، منع ، نبيل القروي، من السفر وتجميد أمواله، وذلك بتهمة غسيل الأموال.

و قال نبيل القروي، في تصريح لمجلة “جون أفريك“ الفرنسية، إن كل الاتهامات الموجهة ضده بخصوص التهرب الضريبي و غسيل الأموال لا أساس لها من الصحة مشددا على أن شركاته تخضع منذ ثلاث سنوات إلى الرقابة من قبل مصلحة الضرائب ولو وجدوا ما يدينه لما ترددوا في توقيفه، على حد تعبيره.

و وصف القروي، تجميد ممتلكاته وفرض منعه من السفر بأنه وصمة عار لدولة القانون والمؤسسات، معتبرا أن الائتلاف الحاكم بصدد اعتماد أساليب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد خصومه السياسيين عبر تلفيق التهم، مؤكدا أن ملفه القانوني فارغ.

و أضاف قائلا :ستتم إحالتي كمتهم أمام أنظار القطب القضائي والمالي بتونس يوم 12 يوليو/تموز الجاري وإيقافي جد وارد بعد مثولي أمام هيئة المحكمة، واصفا القضاء بأنه واقع تحت سيطرة حركة النهضة الحليف الاستراتيجي ليوسف الشاهد رئيس الحكومة.

كما شكك نبيل القروي في شفافية الانتخابات المقبلة في ظل هذه الممارسات وسعي بعض الأطراف إلى ضرب مسار الانتقال الديمقراطي، وفق قوله.