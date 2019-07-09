مسلحون يقطعون المياه عن طرابلس ومدن أخرى في ليبيا

أجبر مسلحون غاضبون فنيي الشركة العامة للكهرباء على قطع التيار الكهربائي عن منظومة حقول مياه النهر الصناعي بجبل الحساونة جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت إدارة جهاز النهر الصناعي عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة تغذية الكهرباء النهر رقم (1) الرئيسة، وأجبرت الفنيين داخل المحطة على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة.

وقالت الإدارة إن هذا الفعل أدَّى لتوقف ضخ المياه من الحقلين الشمالي والجنوبي، يوم أمس الاثنين، مما ترتَّب عليه انقطاع المياه، اليوم الثلاثاء، عن مدينة طرابلس، ومدن المنطقة الوسطى في البلاد.

#توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي يوم الامس الاثنين الموافق 2019/07/08 مما سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن… تم النشر بواسطة ‏جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠١٩

وأشار جهاز النهر الصناعي إلى أن المسلحين طالبوا بفصل الكهرباء عن حقول المياه وإعادة التيار لمدنهم في الجنوب الليبي، ولم يذكر الجهاز هوية المقتحمين، أو الجهة، أو المدينة التي يتبعون لها.

وبيَّن جهاز النهر الصناعي في بيانه أنه بعيد عن كافة الخلافات، والصراعات، والمطالب الجهوية، مضيفًا أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين في ليبيا، وطالب الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة تحمّل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة، ومسارات أنابيب المياه في المنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.