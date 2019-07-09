ليبيا.. مقتل 5 في هجوم لداعش على حقل نفطي

هاجم مسلحون من تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، بوابة حقل نفطي، جنوب شرقي ليبيا؛ ما أسفر عن مقتل 5، بينهم 3 من عناصر التنظيم، بحسب إعلام محلي.

وذكرت قناة ”218 نيوز“، أن عناصر من تنظيم داعش نفذوا هجومًا على بوابة حقل الزويتينة (تبعد 15 كيلومترًا عن مدينة زلة).

ونقلت صحيفة ”بوابة الوسط“، عن مصادر محلية القول، إن ”الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة، واختطاف 4 آخرين، إلى جانب مقتل 3 من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي يُدعى أحمد بن ناصر“.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من ظهور مسلحين يتبعون تنظيم داعش في تسجيل مصور، قالوا إنه في صحراء ليبيا، يتوعدون فيه الجيش الليبي.