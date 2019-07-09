جمعيات جزائرية تفجر قضايا فساد ضد بوضياف

اتهمت جمعيات جزائرية اليوم الثلاثاء، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، بالتورط في ملفات فساد ثقيلة، ودعت السلطات القضائية إلى محاسبته، عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرًا للصحة والمستشفيات خلال الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرزت تنسيقية المجتمع المدني الجزائري، أنها أحالت إلى جهاز القضاء ملفات فساد تخص التلاعب بالعقار، وإسناد صفقات مخالفة للتشريعات وسوء استغلال الوظيفة، تتعلق بوزير الصحة السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية النيابية.

وأعلن رئيس المنظمة التي تضم جمعيات محلية، محمد العطافي، أن عبد المالك بوضياف، تلاحقه شبهات فساد، حين كان محافظًا لولاية قسنطينة كبرى حواضر شرق البلاد، ووزع عقارات بالدينار الرمزي لفائدة وزراء ومسؤولين كبار في الدولة.

وهاجم العطافي وزير الصحة السابق، لتوزيعه محلات تجارية حكومية موجهة إلى الشباب الأبطال، لفائدة مغتربين وأبناء مسؤولين في ولاية وهران 450 كم غرب العاصمة.

وذكر المتحدث أن عشيقة وزراء وهي جزائرية من جنسية فرنسية، استفادت بدورها من صفقات مشبوهة وشقة حكومية خارج القانون، بقرار من والي قسنطينة السابق عبد المالك بوضياف، وهي سيدة متنفذة كانت تعين كبار الموظفين بمكالمة هاتفية.

وتحوم على الوزير والقيادي السابق في حزب عبد العزيز بوتفليقة، شبهة فساد مرتبطة بالسفارة الأمريكية التي تدخلت لمنح صفقة إنجاز مشفى جامعي لمكافحة السرطان في ولاية قسنطينة الشرقية، بفاتورة مضخمة وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع عامة جرى إنجازها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.