الحرس البحري التونسي ينقذ 71 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق مركبهم

تمكن الحرس البحري التونسي، يوم الثلاثاء، من إنقاذ 71 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد أن تعرّض مركبهم للغرق إثر إبحارهم من سواحل زوارة الليبية، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي.

وأضاف الجبابلى، في تصريح لوكالة الأنباء المحلية الرسمية، أن المهاجرين غير الشرعيين، هم 37 شخصًا من بنغلادش و4 صوماليين و8 مصريين و8 مغاربة و 7 جزائريين و4 سودانيين وتشاديان وتونسي وحيد.

وأكّد حسام الدين الجبابلي، أنه تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي عملية أخرى، تمكنت القوات البحرية التابعة للحرس التونسي من إفشال عمليتي هجرة غير شرعية عبر محافظتي نابل وجرجيس التونسيتين، إذ تم توقيف 10 أشخاص وإبقاء 4 آخرين في حالة سراح تتراوح أعمارهم بين 15 و 52 سنة.

وتحاول السلطات التونسية تضييق الخناق على منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن سياسة اتبعتها الدولة بالتعاون مع الدول الأوروبية للحدّ من هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعًا لافتًا في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك، بعد أيام على غرق مركب قبالة السواحل التونسية كان انطلق من ليبيا وعلى متنه أكثر من 80 مهاجرًا، غالبيتهم أفارقة.

وقالت السلطات المحلية في تونس، إنها انتشلت 15 جثة تعود للمهاجرين الذين غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة مدنين جنوب البلاد، في حين تمّ إنقاذ حياة 4 أشخاص كانوا على متن القارب توفى أحدهم لاحقًا في أحد المستشفيات.