استقالة لطفي زيتون المستشار السياسي للغنوشي من منصبه

قدم القيادي في حركة ”النهضة“ الإسلامية، لطفي زيتون، استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، في ظل خلافات كُبرى تعصف بالحركة في الفترة الأخيرة .

وتأتي استقالة زيتون من هذا المنصب، بعد أن فشل في الفوز بالمرتبة الأولى في قائمة الانتخابات التشريعية التي ستقدّمها الحركة عن محافظة تونس.

وحصل زيتون على المرتبة الرابعة في الانتخابات الداخلية التي أجرتها الحركة لاختيار الشخصيات التي ستراهن عليها في الانتخابات التشريعية .

ويعتبر مراقبون أن إقصاء لطفي زيتون من المراتب الأولى في القائمة، كان بسبب مواقفه المنتقدة للتوجهات العامة للحركة على رأسها مساندة رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد.

وكان لطفي زيتون في الفترة الأخيرة، من أشد الرافضين لمواصلة توافق حركة النهضة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وطالب بالإطاحة به في أكثر من تصريح إعلامي.

ووجّه زيتون مؤخّرًا رسالة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، تضمّنت انتقادات حادة للمسار السياسي للحركة، تسبّبت في توتير علاقته بالغنوشي، وبعدد كبير من قيادات النهضة.

ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي، أن استقالة زيتون مؤشّر على توتّر الأجواء داخل حركة النهضة، بسبب ما أفرزته الانتخابات الداخلية من إسقاط لعدد من القيادات.

ويرجّح المتابعون أن تتطوّر الخلافات إلى استقالات أخرى، يمكن أن تُخرج إلى العلن من الإشكالات الداخلية التي تعانيها الحركة منذ فترة.