اشتداد المعارك في ضواحي طرابلس.. والجيش الليبي يتقدم في أكثر من محور‎

أحرزت قوات الجيش الليبي، بعد ظهر اليوم الأحد، تقدمًا صوب طرابلس، بعد معارك عنيفة شهدتها ضواحي العاصمة منذ ساعات الفجر.

وبحسب ما أفادت غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش، فإنّ ”اللواء التاسع تقدم بمحور خلة الفرجان والشوارع الأربعة مع انسحاب وفوضى في صفوف الميليشيات“.

من جهته، قال متحدث عسكري لـ“إرم نيوز“ مفضلًا عدم ذكر اسمه، إنّ ”قوات اللواء التاسع لم تجابه بأيّ مقاومة تذكر من قبل الميليشيات بعد تحرك رتل كبير مسنودًا بدعم من قبل طيران سلاح الجو“.

وأرجع المتحدث ”تقهقهر الميليشيات وعدم صمودها إلى تدمير قوتها الصاروخية والمدفعية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تدمير وحدة التحكم الإلكترونية في غرفة عمليات الطائرات المسيرة بمطار معيتيقة منذ 3 أيام مضت“.

يشار إلى أنّ معارك شرسة شهدتها محاور طرابلس منذ ساعات الفجر ولا تزال مستمرة حتى عصر اليوم، استطاعت خلالها قوات الجيش التقدم في عدة محاور منها الأحياء البرية وبن غشير وعين زارة وهي ضواح ملاصقة لقلب العاصمة الليبية، وفق بيانات عسكرية .