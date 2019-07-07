حبس جمال ولد عباس زعيم الحزب الحاكم السابق في الجزائر

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أمرت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بإيداع الوزير الأسبق، جمال ولد عباس، رهن الحبس المؤقت؛ بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال المنصب والتزوير في محررات رسمية إدارية. وأوردت المحكمة في بيان، أن إجراءات متابعة زعيم جبهة التحرير الوطني السابق، تمت وفق القانون، بعد تنازله طوعًا عن امتياز الحصانة البرلمانية بوصفه نائبًا…