اشتباكات في مرزق الليبية بين الأمن ومليشيات السوقي

قال مصدر عسكري ليبي بأن اشتباكات حدثت في مدينة مرزق جنوب ليبيا بعد دخول قوة من المسلحين التابعين لأحدى المليشيات الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي .

ووفقا لمنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي في اللواء 73 المجحفل فإن زعيم مليشيا من قبائل التبو يدعى أبوبكر السوقي دخل للمدينة رفقة العشرات من المسلحين والآليات .

وأشار المنذر إلى أن قوات الأمن والأهالي تصدوا للقوة وتدور اشتباكات بالمنطقة بين عناصر المليشيا من جهة وبين قوات الأمن والمواطنين من جهة أخرى مضيفا بأن قوات الجيش تحركت للمنطقة لمساندة الأمن والأهالي في التصدي للاعتداء.

الجدير بالذكر أن أبوبكر السوقي ورد اسمه في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة والذي صدر عام 2017 رفقة كل من أدامو تشيكي التباوي وشريف ابردين التارقي هم المسئولين مسئولية تامة عن استقبال الأفارقة القادمين من النيجر عبر الصحراء و يتقاضون رسوم كبيرة مقابل السماح لهم بعبور الصحراء الليبية نحو الشمال.