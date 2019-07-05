الجزائر.. اعتقال محامية وعسكريَّين بتهم ”الاتجار بالمخدرات“

قررت محكمة ”شرشال“ في الجزائر اليوم الجمعة، حبس عسكريَّينِ ووضع محامية رهن الرقابة القضائية، بتهم ”الاتجار بالمخدرات“، في واحدة من أبرز القضايا المثيرة التي يحقق بشأنها القضاء الجزائري.

وقالت المحكمة في بيان، إن قوات الدرك الوطني الجزائري (جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع) قد اعتقلت الموقوفين، متلبسين بعد تحريات أمنية دقيقة وموسعة.

وألقت القوات الأمنية القبض على 3 معتقلين خلال عملية تفتيش ومداهمة لمركبتهم التي عثر داخلها على كمية من المخدرات المخبأة بإحكام، حيث إن أحد المتهمين رقيب أول بالجيش والثاني عسكري متقاعد، والثالثة محامية.

وتوقعت مصادر قضائية أن توقع التحقيقات المستمرة منذ أيام بشركاء آخرين، في قضية ”الحيازة والبيع والنقل لمواد مخدرة تدخل ضمن الممنوعات، من طرف جماعية إجرامية منظمة“.

وفي سياق متصل، صدر أمر قضائي بالقبض ضد شخص رابع بحالة فرار، يرجح أنه ”مسؤول في هيئة حكومية“، وفق تسريبات من داخل المحكمة.