في أول ظهور بعد وعكته الصحية.. الرئيس التونسي يوقع قرارًا بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية (فيديو)

وقع رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة على الأمر الرئاسي، المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مرفوقًا بصورة الأمر الرئاسي.

امضاء الأمرالمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية‎ أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 05 جويلية 2019 الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠١٩

وقال السبسي في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية ”الحادة“، التي كان قد تعرض لها يوم الإثنين الماضي: ”اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة، وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي“.

وأضاف: ”سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر (شهر كانون الأول) ديسمبر من عام 2019“.

ومساء يوم الإثنين الماضي، غادر السبسي المستشفى العسكري في العاصمة، بعد تلقّيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في الـ6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأواخر عام 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذُ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتعيش تونس، منذُ شهر أيار/مايو من عام 2011، أعمالًا إرهابية تصاعدت منذُ عام 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.