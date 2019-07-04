تقرير استخباري: تركيا بصدد تسليم حكومة السراج في ليبيا طائرات درون جديدة

كشف تقرير استخباري عن توجه تركي لتسليم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرأسها فايز السراج، دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وقال التقرير، الذي نشره موقع africaintelligenc، إن تركيا تستعد لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2 إلى حكومة الوفاق الوطني، رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011.

وأشار التقرير إلى حاجة حكومة السراج الماسة إلى هذه الطائرات بعدما دمر الجيش الليبي 3 من أربع طائرات سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

استمرار التدخل التركي

وتعليقًا على التقرير، قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، إن ذلك يعني أن إمدادات الأسلحة التركية إلى ميليشيات حكومة الوفاق مستمرة، وأن أنقرة تريد الوقوف في صف الميليشيات حتى النهاية، مع ما يعنيه ذلك من استمرار التدخل في الشأن الداخلي الليبي .

وشرح معتوق، في تصريح لـ “ إرم نيوز“، أن تركيا التي يعاني اقتصادها من أزمة، تستفيد بهذه الصفقة وغيرها من الصفقات من الأموال الليبية، فضلًا عن دعمها لمشروع ”الإسلام السياسي“ الذي تعتبره قضيتها المركزية.

وكان الجيش الوطني الليبي قد دمر العديد من طائرات درون، التي تستخدمها ميليشيات حكومة الوفاق، كما دمر غرفة التحكم الرئيسية بهذه الطائرات في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وتفاخر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريح لصحيفة الإندبندنت البريطانية شهر أيار/ مايو الماضي، بأن ”حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة حصلت على طائرات بدون طيار وعدلتها لمواجهة التأثير المدمر لطائرات السيد حفتر الحربية والمراقبة الجوية“.

وأطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من نيسان/ أبريل عميلة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من ”الميليشيات والإرهابيين“.