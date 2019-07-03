توقف الملاحة بمطار معيتيقة والجيش الليبي يعلن تدمير ”غرفة تحكم بالطائرات المسيرة“

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي، الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، توقف الملاحة في المطار، بينما أفاد الجيش الوطني، أنه دمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة، في المنشأة الحيوية.

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ ثلاثة أشهر معارك لتحرير العاصمة طرابلس، من ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

وأفاد منشور بصفحة سلطات المطار على فيسبوك بأن ”حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار اليوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدوره قال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قواته ”دمرت اليوم الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس“.