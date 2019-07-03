مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة خاصة بالأزمة الليبية 

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأزمة الليبية، بعد مقتل 44 مهاجرًا في غارة جوية فجر الأربعاء، استهدفت مركزًا لاحتجازهم قرب طرابلس، بحسب ما عُلم من مصادر دبلوماسية.

وأوضح دبلوماسي أن الاجتماع سيُعقد بشكل مغلق، وقد أُضيف إلى جدول أعمال المجلس بمبادرة من البيرو التي تتولى رئاسة المجلس لشهر تموز/يوليو.

كما أوقع القصف الجوي اكثر من 130 جريحًا من المهاجرين.

وكثيرًا ما انتقد موفد الأمم المتحدة غسان سلامة الخلافات الدولية حول الملف الليبي.

وأفاد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تعرقل في مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن ليبيا.

كما قال دبلوماسي في مقر الأمم المتحدة إن ”الولايات المتحدة لا ترغب بصدور قرار“ دون شرح السبب الأمريكي لذلك، في حين اعتبر مصدر آخر أن واشنطن لا تريد قرارًا ينتقد المشير حفتر.