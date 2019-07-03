سجن نجل عبد المالك سلال بتهم فساد في الجزائر

أمرت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الأربعاء، بإيداع نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، رهن الحبس المؤقت لضلوعه بشبهات فساد تخص فضيحة السيارات الصينية ورجل الأعمال أحمد معزوز.
وقالت المحكمة في بيان، إن قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية ”مصنع معزوز“ لتركيب السيارات الصينية من علامة ”شيري“ وبينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسه قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.
في سياق متصل، أمرت المحكمة المكلفة بالتحقيق بأكبر ملفات الفساد، بحبس مدير ديوان رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية السابق وأقرب شخصية مالية إلى العائلة الحاكمة زمن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.