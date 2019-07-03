الأمم المتحدة: مقتل 30 شخصًا في هجوم على مركز للمهاجرين بطرابلس

قتل 30 مهاجرًا على الأقل وأصيب العشرات في ضربة جوية، ليلة أمس الثلاثاء استهدفت مركزًا للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء.

وكانت ضربة جوية في ساعة متأخرة الليلة الماضية، قد أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في ضاحية ”تاجوراء“ في طرابلس.

وقال مسؤول طبي ليبي إنها أدت لمقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

وقال المتحدث باسم المفوضية، تشارلي ياكسلي، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يأوي نحو 600 شخص لكنَّ هناك فرقًا طبية على الأرض.

وأضاف: ”مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى“.