غارات جوية للجيش الليبي تستهدف ميليشيا الضمان شرق تاجوراء‎

شن الجيش الليبي مساء الثلاثاء عدة غارات على أهداف بالعاصمة الليبية طرابلس استهدفت الأعنف منها مقر كتيبة الضمان بشرق تاجوراء.
وقال مصدر أمني بتاجوراء لـ“إرم نيوز“إن قصفا صاروخيا عنيفا استهدف عدة مرات مقر الكتيبة التابعة للمجلس العسكري تاجوراء.
وأضاف المصدر أن أصوات الانفجارات لاتزال تسمع في الأرجاء مع تحليق مستمر للطيران.
وتعتبر مليشيا الضمان من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها وهي من أكبر مليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، تطورت من مليشيات أسرية لآل دريدر لتضم أغلب مسلحي تاجوراء فيما بعد، وتم ضمها مؤخرا تحت لواء حكومة الوفاق .
ونشر نشطاء وصفحات على مواقع التواصل صورا أولية للقصف الجوي الذي تعرض له مقر الكتيبة وتظهر الصور ألسنة اللهب تتصاعد من مقر الميليشيا في شرق تاجوراء والتي يوجد بها مطار معيتيقة.