غارات جوية للجيش الليبي تستهدف ميليشيا الضمان شرق تاجوراء‎

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شن الجيش الليبي مساء الثلاثاء عدة غارات على أهداف بالعاصمة الليبية طرابلس استهدفت الأعنف منها مقر كتيبة الضمان بشرق تاجوراء. وقال مصدر أمني بتاجوراء لـ“إرم نيوز“إن قصفا صاروخيا عنيفا استهدف عدة مرات مقر الكتيبة التابعة للمجلس العسكري تاجوراء. وأضاف المصدر أن أصوات الانفجارات لاتزال تسمع في الأرجاء مع تحليق مستمر للطيران. وتعتبر مليشيا الضمان من…