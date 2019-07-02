تدوينة حول ”تدهور صحة“ السبسي تُطيح بمستشار رئاسي في تونس‎

تسبّبت تدوينة نشرها المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، فراس قفراش، بطرده من وظيفته، بعد موجة انتقادات واسعة تعرّض لها على خلفية نشره تدوينة، قال فيها إن رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي ”تعرّض إلى أزمة صحية حادة“.

وأثارت تدوينة فراس قفراش موجة استياء واسعة، خاصة أنه أعلن عن الحالة الصحية للسبسي في وقت شهدت فيه تونس 3 عمليات مسلحة متزامنة، يوم الخميس الماضي.

وأكّدت مصادر من قصر الرئاسة التونسية لـ“إرم نيوز “ أن الرئيس السبسي وعائلته استاءوا من مضمون تدوينة قفراش، خاصة أنها تسبّبت في انتشار شائعة وفاة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تونسية وأجنبية.

وأحدثت التدوينة جدلًا واسعًا في تونس، خاصة أن مستشارة الرئيس، سعيدة قراش، أكّدت في أكثر من تصريح إعلامي أن ”الرئيس بصحة جيدة وأنه يتعافى تدريجيّا“.

ونتج عن تضارب المواقف بين سعيدة قراش، وفراش قفراش، تحرّكا للمجتمع المدني التونسي الذي طالب بحق الشعب بمعرفة حقيقة الوضع الصحي للرئيس.

يذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تم نقله، يوم الخميس الماضي، الى المستشفى العسكري لتلقي العلاج بعد أزمة صحّية استوجبت بقاءه في المستشفى 5 أيّام.

وغادر السبسي المستشفى، مساء أمس، وأكّدت مصادر رسمية أنه سيستأنف نشاطه قريبًا، مفنّدين الشائعات التي تم ترويجها في تونس والتي تدفع في سياق عجز الرئيس عن القيام بمهامه.