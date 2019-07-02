الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة الكسارات الإستراتيجية

استطاعت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، طرد ميليشيات حكومة الوفاق ”قوات جويلي“ من منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس، والتي كانت تتخذها مركزًا لها في عملياتها ضد قوات الجيش.

وقالت ”كتيبة طارق بن زياد“ التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوة تابعة للكتيبة هاجمت، ظهر اليوم الثلاثاء، مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة الكسارات.

وأضافت في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن ”قوات الوفاق تعرضت لخسائر فادحة في العتاد والأفراد خلال الهجوم، وأُجبرت على الانسحاب من الموقع الذي تتمركز به منذ نيسان/ أبريل الماضي“.

وتعد منطقة الكسارات نقطة تحكم بين مناطق جنوب غرب طرابلس ومنطقة العزيزية الرابطة بين محور المطار ومناطق جنوب طرابلس، والسيطرة عليها تعني ربط تلك المناطق بخط واحد، وفقًا لمراقبين.

وتشهد محاور القتال في ضواحي طرابلس ومحيط مدينة غريان معارك ضارية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحرك لجماعات داخل المدينة واستهدافها لقوات أمنية وجرحى الجيش عبر تصفيتهم داخل المستشفى.