مستشار السبسي: الرئيس استعاد كامل عافيته وسيوقّع بيان ”الطوارئ وعودة الناخبين“

اتهم نور الدين بن تيشة، المستشار الأول للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، أطرافًا لم يسمّها بالوقوف وراء بث شائعة التدهور الخطير لحالة الرئيس الصحية.

وقال بن تيشة، خلال تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن ”الرئاسة التونسية تلقت اتصالات هاتفية من سفارات أجنبية للاستفسار عن حالة الرئيس التونسي قبل 3 ساعات من إصدار الرئاسة بلاغها حول الأزمة الصحية الحادة للسبسي“.

وأكد أن ”قايد السبسي استعاد كامل عافيته، وأن ذلك سيمكنه من استئناف مهامه كرئيس للدولة، وأنه سيوقّع على بيان دعوة الناخبين، وحالة الطوارئ، في مواعيدهما الدستورية“.

وأضاف أن ”الشعب التونسي لديه ثقة في الإدارة العسكرية، والإطار الطبي الذي أشرف على صحة الرئيس، والطاقم الطبي قرر إخراج رئيس الجمهورية بعد 5 أيام من علاجه، وتأكده من استقرار حالته الصحية وقدرته على القيام بمهامه“.

يذكر أن رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، قال خلال تصريح لتلفزيون ”حنبعل“ الخاص، إنه ”لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من الرئيس السبسي“.

وأشار إلى أن ”هناك من يرى أن الباجي قائد السبسي هو الركيزة الرئيسة في المنظومة الديمقراطية، ولا أستبعد فرضية التخطيط للتخلص منه“، وفق تعبيره.

وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 سنة) غادر المستشفى العسكري العاصمة تونس بعد 5 أيام من تلقيه العلاج بالمستشفى المذكور إثر وعكة صحية ألمت به.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة، صورة للرئيس التونسي جمعته بالطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه.