لجنة ليبية تطالب بتحقيق دولي في إعدامات جرحى غريان

طالبت لجنة حقوقية ليبية بسرعة تشكيل فريق تقصي حقائق دولي وإجراء تحقيق سريع و شامل حول واقعة تصفية جرحى من الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان و كشف الحقائق .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في بيان صدر فجر الأثنين انها تتابع بقلق بالغ المعلومات و الأنباء التي تتداولها وسائل الاعلام الليبية و منصات التواصل الاجتماعي حول اتهامات مباشرة بارتكاب جريمة قتل وإعدام ميداني خارج إطار القانون ضد جرحى وأسرى تابعين لقوات القيادة العامة للجيش الليبي على يد مقاتلي قوات حكومة الوفاق الوطني بمستشفى غريان العام .

وأشارت اللجنة إلى أنه بحسب الأنباء والمعلومات المتداولة فإن هذه الواقعة الي يزعم ارتكابها ترافقت مع سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على مدينة غريان بالجبل الغربي .

وطالبت بسرعة تشكيل فريق تقصي حقائق دولي وإجراء تحقيق سريع وشفاف و شامل حول هذه الواقعة و كشف الحقائق .

كما طالبت، المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي ، بتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم اللاإنسانية ، وضمان ملاحقة الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء المدنيين وإعدام أسرى الحرب.

وحذرت اللجنة من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان في ليبيا .