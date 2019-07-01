عقيلة صالح: طرابلس مختطفة من المليشيات المدعومة من تركيا‎

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وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ”عقيلة صالح خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ولرئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس مجلس النواب سجل في…