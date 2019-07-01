عقيلة صالح: طرابلس مختطفة من المليشيات المدعومة من تركيا‎

وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ”عقيلة صالح خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ولرئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس مجلس النواب سجل في خطابه شجب مجلس النواب للتدخل التركي ودعم تركيا للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني، مؤكداً على اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين.
وأضاف: وتضمن الخطاب الإشارة بأنه ”من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولاقانون ”.
وأكد صالح بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات .