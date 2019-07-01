ملاحقة وزير جزائري هارب و3 آخرين في قضية السيارات الكورية

أعلنت المحكمة العليا في الجزائر عن بدء تحقيقات قضائية جديدة بملفات فساد تخص فضيحة ”سيارات كيا“ الكورية، بعد تلقيها وثائق من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد 4 مسؤولين نافذين.

وأشارت المحكمة العليا، في بيان، أن هؤلاء ملاحقون بقضية رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي، مالك مصنع ”كيا“ المتهم الرئيسي في القضية المثيرة للجدل بمعية رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.

ولفتت أعلى هيئة قضائية في البلاد إلى أن ”النيابة العامة لدى المحكمة العليا اعتمدت إجراءات المتابعة القضائية، وفقًا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية“.

وفي ذلك رد ضمني على انتقادات طالت توقيف رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وكبار المسؤولين المعنيين بملفات فساد، جرى ارتكابها خلال إدارتهم شؤون الدولة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرزت المحكمة في بيان أن وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب، يوجد بحالة فرار في الخارج،، ويتردد أنه يتنقل بين فرنسا ولبنان حيث يملك عقارات واستثمارات ضخمة هناك.

ويتابع في القضية نفسها وزيرا الصناعة السابقان بدة محجوب ويوسف يوسفي، ورئيس الحكومة الموقوف منذ فترة على ذمة التحقيقات بملفات الفساد الكبرى أحمد أويحيى، بينما تستمر التحريات الأمنية والقضائية مع وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين في مختلف أنحاء البلاد.