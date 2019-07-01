أول ظهور للرئيس التونسي بعد إعلان خروجه من المستشفى (صور)

نشرت الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مساء الاثنين، صورًا للرئيس الباجي قائد السبسي بعد خروجه من المستشفى.

وظهر السبسي جالسًا على كرسي ومن حوله فريق الأطباء الذي أشرف على علاجه، وتبين الصورة تماثل الرئيس التونسي بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي أصابته في الأسبوع الماضي.

وكان نجله قال في وقت سابق من مساء اليوم على حسابه على فيسبوك، إن والده السبسي البالغ من العمر 92 عامًا غادر المستشفى في حالة صحية طبيعية وسيستأنف عمله في الأيام القادمة.

وكان السبسي قد نُقل إلى مستشفى عسكري يوم الخميس في حالة صحية ”حرجة“.

وكان مصدر من الرئاسة التونسية قال في وقت سابق اليوم لـ ”إرم نيوز“، إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء اليوم الاثنين، على أن يستأنف نشاطه قريبًا.