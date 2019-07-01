كم دفع صهر الرئيس التونسي السابق مقابل رفع التجميد عن أمواله؟

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، الهادي الماكني، اليوم الإثنين، إن رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قدم ضمانات للحكومة التونسية مقابل رفع التجميد عن أمواله.

وأشار، في إجابته على سؤال تقدم به عضو البرلمان التونسي النائب ياسين العياري حوّل ماهية الضمانات، إلى أن المبروك قدم ضمانًا ماليًا يقدر بحوالي 32 مليون دينار (ما يقارب 11 مليون دولار).

وسابقًا، قرر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أملاك المبروك بطلب رسمي من الحكومة التونسية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في صفوف منظمات المجتمع المدني التي عارضت القرار بشدة، واتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتشجيع على الفساد.

وخسر مروان المبروك 3 دعاوى قضائية متتالية تقدم بها ضد الدولة التونسية لطلب رفع التجميد عن أمواله، وهو ما جعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتدخل لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عنه.

وشنّ نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها حملة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خصوصًا وأنه كان قد أعلن عن حرب ضدّ الفساد طالت مهربين ورجال أعمال نافذين.

وفي تصريح سابق، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد أن عملية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك تمت طبقًا للقانون وستخدم مصلحة تونس، وفق تعبيره.

ومنذ اتخاذ القرار برفع التجميد عن أموال مروان المبروك المتهم في قضايا فساد، اختار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الصمت ورفض التعليق على الموضوع في أكثر من مناسبة، رغم اعتراف مسؤولين في الدولة بأن الشاهد هو من تدخل شخصيًا لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أمواله.