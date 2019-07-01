مصدر رئاسي لـ“إرم نيوز“: السبسي قد يغادر المستشفى مساء اليوم

أكد مصدر من الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء اليوم الإثنين، على أن يستأنف نشاطه قريبًا.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنّ الوضع الصحي للرئيس التونسي شهد اليوم تحسّنًا لافتًا؛ ما يجعل من إمكانية مغادرته للمستشفى العسكري فرضية واردة بشدّة.

وأكّد المصدر أنّ الرئيس التونسي يتعافى وأنّه بات في وضع صحّي أفضل يخوّله العودة إلى منزله، ومباشرة نشاطه قريبًا، لكنّ ذلك يبقى رهن قرار الفريق الطبي الخاص الذي يشرف على علاجه في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، حيث نُقل إليه الخميس الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

ورافق خبر نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى الكثير من الشائعات والغموض، خصوصًا أنه تزامن مع وقوع تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة تونس، أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا.

وحسب مستشارين من رئاسة الحكومة، فإن صحة السبسي بدأت في التحسن، بعد يوم من نقله إلى المستشفى العسكري، كما أنه التقى وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي.

وأكد حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، أن صحة والده في تحسن وأنه بات في وضع جيد، والدليل على ذلك استقباله يوم السبت رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وأضاف حافظ السبسي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن والده ”تحدث مع الناصر والطبوبي حول الوضع العام في البلاد، حيث تم التأكيد على أن تسير الأمور بشكل عادي، لا سيما عقب التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا العاصمة تونس الخميس الماضي“.

وشدد نجل الرئيس التونسي على أن ”معنويات والده مرتفعة جدًا بعد موجة التعاطف الكبيرة التي وجدها من التونسيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم“.