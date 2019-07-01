رسميًا.. المجلس الدستوري يقر فوز ولد الغزواني برئاسة موريتانيا

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الإثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا يوم 22 من شهر يونيو الماضي، وأعلنت لجنة الانتخابات نتائجها المؤقتة بعد ذلك بيومين.

وأكد المجلس الدستوري، أن المرشح محمد ولد الغزواني انتخب رئيسًا للجمهورية، وقال المجلس إن ”ولد الغزواني حصل على 483007 أصوات، وهو ما يعادل نسبة 52 بالمئة من الأصوات المعبر عنها“. مايعني أن ولد الغزواني قد حصل على الأغلبية المطلقة، وهو ما يمكنه من أن ينصب رئيسًا لموريتانيا خلفًا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب في الثاني من أغسطس المقبل، ليكون بذلك أول رئيس منتخب في موريتانيا، يتسلم السلطة من رئيس انتهت ولايته حسب ما ينص الدستور، وعاشر رئيس يحكم موريتانيا منذ استقلالها.

وأكد المجلس الدستوري، أنه نظر في الطعون التي تقدم بها مرشحو المعارضة، مؤكدًا أنه ”تم رفضها“.

واتهمت المعارضة النظام بتزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن ولد الغزواني لا يمكنه الحسم من الشوط الأول، نظرًا لحدة التنافس الذي شهدته هذه الانتخابات.