السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها لأسباب أمنية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها للعموم يوم الاثنين كاشفة أن هذا القرار يعود إلى ما قالت إنها ”أسباب أمنية“.

و أكّدت السفارة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مرفوقا بعنوان ”تحذير“ إنها ستفتح أبوابها الاثنين فقط للخدمات العاجلة .

وكانت السفارة قد دعت في بيان سابق وجهته للعاملين بها إلى تجنب التوجه لوسط العاصمة تونس أو ضواحيها في الوقت الحاضر مطالبة إياهم بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على مستجدات حول الوضع .

و يأتي ذلك بعد أيام قليلة من هجومين انتحاريين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة بالتزامن مع تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية حادة أدخلته المستشفى.