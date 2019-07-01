اتحاد الشغل: تونس نجت من ”حمام دم“

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ تونس نجت يوم الخميس الماضي،مما وصفه بـ“ حمّام دم“، بعد الكشف عن كميّات هامّة من المتفجّرات في منزل أحد المتشددين بمنطقة باب الجديد، بالعاصمة التونسية.

و قال المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي،فيسبوك، إنّ نوعيّة المتفجّرات والكميّة الموجودة في منزل المهاجم، تمّ استعمالها في عمليّات إرهابيّة في أوروبا.

و أضاف أنّه لن يغوص في ذكر التفاصيل لأنّ مثل هذه المعلومات يجب أن تنشرها وزارة الداخليّة التونسية، لكنه دعا إلى ضرورة اليقظة خلال المحطّة الانتخابيّة القادمة خاصّة أنّ البعض يريد إحباطها ، ولا يريدون لتونس النجاح في مسارها الديمقراطي“، وفق تعبيره.

و لا تزال تعيش تونس العاصمة على وقع تداعيات تفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة التونسية، يوم الخميس الماضي، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وسقوط عدد من الجرحى في صفوف رجال الشرطة والمدنيين؛ ما أثار حالة من الارتباك والخوف بين المواطنين.

و أثارت العمليتان الانتحاريتان مخاوف من عودة أعمال العنف إلى هذا البلد مع انطلاق الموسم السياحي وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.