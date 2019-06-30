القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي يعلن التعبئة العامة

أعلن القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني الليبي، عقيلة صالح، التعبئة والنفير العام في البلاد، بعد تصاعد التهديدات التي تمثلها مليشيات حكومة الوفاق التي تتلقى الدعم العسكري من تركيا.

وفي وقت سابق الأحد أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في المطار الوحيد العامل بطرابلس مما أسفر عن تعليق الرحلات الجوية التجارية.

وقال الجيش الوطني الليبي إن قواته استهدفت الطائرة في ضربة جوية على مطار معيتيقة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمعاقبة تركيا على دعمها مليشيات طرابلس الموالية لحكومة الوفاق.

وذكر الجيش الوطني أيضًا أنه ألقى القبض على اثنين من الأتراك في مدينة أجدابيا بشمال شرق البلاد.