الجزائر.. الحبس لـ16 متظاهرًا بقضية رفع علم الأمازيغ

قرر قاضي التحقيق في محكمة ”سيدي أمحمد“ الجزائرية، يوم الأحد، حبس 16 متظاهرًا بتهمة ”المساس بالوحدة الوطنية“، إثر حملهم الراية الأمازيغية خلال مظاهرات الجمعة الماضية.

ومن المرتقب أن ينظر القاضي ذاته في شأن متظاهرين آخرين، غدًا الاثنين، بحسب تصريحات حقوقيين طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين.

وسبق للقاضي الجزائري ذاته أن قرر حبس 19 متظاهرًا جزائريًا في الجمعة الـ18 من الحراك الشعبي المناهض، بتهمة حمل رايات أخرى غير العلم الجزائري الرسمي.

وشنَّت قوات الأمن الجزائري حملة توقيفات واسعة ضد نشطاء يرفعون علم الأمازيغ، باعتبار ذلك ”تهديدًا للوحدة الوطنية“، وهو ما حذرت منه قيادة أركان الجيش الجزائري.