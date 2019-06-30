الجيش الليبي يعلن تدمير طائرة تركية ”مسيَّرة“ في مطار معيتيقة

أعلنت غرفة عمليات السلاح الجوي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، أن طيران الجيش الليبي استهدف بغارة ناجحة الجانب العسكري في مطار معيتيقة، أسفرت عن تدمير طائرة مسيَّرة.

ووفق بيان عسكري لغرفة عمليات سلاح الجو الليبي، فإن ”مقاتلات السلاح الجوي استهدفت طائرة تركية مسيَّرة وهي تستعد للإقلاع من الجانب العسكري في مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء في العاصمة الليبية“.

وأكد البيان، أن ”الغارة أصابت الطائرة إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها تمامًا“.

ووفقًا لبيانات عسكرية سابقة، فقد تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة تركية في مطار معيتيقة.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، قد كشف أن تركيا دفعت بجنود وضباط لدعم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدًا رصد عدد من الضباط الأتراك وهم يسيّرون عمليات ميليشيات الوفاق من طرابلس ومصراتة.