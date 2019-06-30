خلوصي آكار يتوعد بالرد إذا استهدفت ”مصالح“ تركيا في ليبيا   

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أنقرة ستردّ على أي هجوم ينفذه الجيش الوطني الليبي ضد مصالح بلاده في ليبيا.

وتأتي تصريحات آكار بعد أن أمر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا؛ إثر اتهامها بدعم ميليشيات، بعضها موسوم بالتشدد، تسيطر على طرابلس، ويخوض الجيش حربًا ضدها.

وقال آكار لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: ”سيكون هناك ثمن باهظ جدًا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى“.‎

واتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الجمعة، كلًا من قطر وتركيا بالتدخل المباشر بمعركة طرابلس، مشيرًا إلى غطاء جوي وفرته تركيا بوساطة طائرات مسيرة لدعم اقتحام الميليشيات لمدينة غريان واحتلالها مؤخرًا.