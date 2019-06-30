نجل الرئيس التونسي يتحدث لـ“إرم نيوز“ عن الحالة الصحية لوالده 

تحدث حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن الحالة الصحية لوالده الذي يرقد في المستشفى، منذ تعرضه لوعكة صحية الخميس الماضي.

وقال حافظ السبسي، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“، إن والده ”سيغادر على الأرجح، يوم غد الاثنين، المستشفى العسكري، على أن يستأنف نشاطه في القريب العاجل“.

وأضاف: ”الرئيس بات في وضع جيد، والدليل على ذلك استقباله يوم أمس السبت رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي“.

وأوضح حافظ السبسي أن والده ”تحدث مع الناصر والطبوبي حول الوضع العام في البلاد، حيث تم التأكيد على أن تسير الأمور بشكل عادي، لاسيما عقب التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا العاصمة تونس الخميس الماضي“.

وشدد نجل الرئيس التونسي على أن ”معنويات والده مرتفعة جدًا بعد موجة التعاطف الكبيرة التي وجدها من التونسيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم“.

وأشار الى أن ”الباجي سعيد أكثر من أي وقت مضى بوحدة التونسيين وبمحبتهم له“، معبرًا في الوقت نفسه عن استيائه مما وصفها بـ“الشائعات المغرضة“ التي سرت مساء الخميس الماضي حول وفاته.

وكانت مصادر رئاسية وطبية تونسية أكدت لموقع ”إرم نيوز“ أن الباجي قائد السبسي تجاوز مرحلة الخطر، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وسأل عن الوضع العام في البلاد، وأوصى بضرورة تكاتف الجهود لحماية تونس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الجمعة الماضي، أن الحالة الصحية لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي ”تحسنت بشكل ملحوظ“ عقب تعرضه لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله للمستشفى الخميس لتلقي العلاج.