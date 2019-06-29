حافظ السبسي: والدي تجاوز ”مرحلة الخطر“ وسيغادر المستشفى مطلع الأسبوع

المصدر: أ ف ب

أعلن ”حافظ“ نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة ”لم يعد بخطر“ ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب ”نداء تونس“ الذي أسسه والده، إن ”الرئيس بات أفضل حالًا، ولم يعد بخطر، ونأمل في أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء“.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس، أن قائد السبسي (92 عامًا) تعرّض لـ“وعكة صحية حادة“ استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة ”الوضع العام في البلاد“ و“حالته الصحية“.

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنًّا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.