العثور على متفجرات داخل منزل ”انتحاري“ فجّر نفسه في تونس

عثر أمن التونسي خلال مداهمة لمنزل الانتحاري الذي فجَّر نفسه في العاصمة تونس، على متفجرات ومواد معدَّة للتفجير، وفق تأكيد مصادر أمنية.

ووفق المصدر، فإن العناصر الأمنية ”داهمت، اليوم السبت، منزل الانتحاري الذي فجّر نفسه في شارع شارل دي غول، بعدما تعرفت على هويته، حيث تبين أنه حارس في إحدى المؤسسات القريبة من مكان التفجير، ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتمت محاكمته العام 2018 بتهمة تمجيد الإرهاب، قبل أن يُطلق سراحه“.

وأوعزت وزارة الداخلية التونسية، بإخلاء كل المنازل المجاورة لمنزل الانتحاري، إلى حين التثبّت من خلوه من أي خطر يمكن أن يهدّد السكان.

ونقلت وسائل إعلامية تونسية، خبر إيقاف أمني يعمل بوزارة الداخلية، قام بترخيص، المنزل الذي مكث فيه الانتحاريان اللّذان نفذا التفجيرين.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانتحاري الذي فجّر نفسه أمام إدارة الشرطة العدلية في القرجاني ”يبلغ من العمر 26 عامًا، وهو من سكان منطقة حي التضامن التابعة لمحافظة أريانة ومن عائلة تعمل في الأمن“.

يذكر أن العاصمة تونس، شهدت قبل يومين تفجيرين الأول كان في شارع ”شارل دي غول“ قرب سيارة تابعة لوحدات الشرطة البلدية، وأسفر عن مقتل عون، أمن وإصابة أمنيين اثنين، و3 مدنيين، أما التفجير الثاني فوقع أمام إدارة الشرطة العدلية في القرجاني وأسفر عن إصابة 4 أمنيين .